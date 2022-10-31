Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:31, 31 октября 2022Забота о себе

Психолог рассказала о влиянии первого снега на самочувствие

Психолог Русинова: первый снег улучшает настроение благодаря воспоминаниям

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Первый снег улучшает настроение благодаря приятным воспоминаниям, заявила психолог Елена Русинова. В беседе с изданием Life она рассказала о влиянии первого снега на самочувствие.

По ее словам, осенью многие сталкиваются с унынием и депрессией, поскольку этот период ассоциируется с началом работы и новым учебным годом. Ближе к зиме человек, по ее словам, адаптируется к холодной погоде и начинает лучше себя чувствовать. «Как известно, привычки формируются от одного дня до 60 дней, и можно сказать, что человек привыкает уже к новому сезону. Поэтому с выпадением первого снега большинство людей адаптируются к обстоятельствам, привыкают к ним и учатся жить в такой обстановке», — отметила специалист.

Первый снег, добавила Русинова, вызывает повышение настроения, как будто «где-то внутри маленький ребенок начинает ликовать». Улучшение психологического самочувствия специалист связала со сменой серых осенних красок на яркий белый цвет и с ностальгией. Психолог указала на то, что при виде первого снега человек возвращается к приятным воспоминаниям из прошлого, связанным с зимой: об играх в снежки, катании на санках и других детских забавах.

Материалы по теме:
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике. Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике.Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
11 июня 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Ранее психолог Диана Лобанова назвала россиянам пять наиболее распространенных ментальных заболеваний, которые сопровождаются постоянным чувством тревоги. Лобанова рассказала, что постоянная тревожность может свидетельствовать о развитии депрессии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Небензя анонсировал меры России по досмотру идущих по Черному морю судов
Российского подростка осудят за убийство пригласившего его в гости мужчины
Кремль назвал чушью предположение разведки Киева о двойниках Путина
Лицо блогерши окаменело после процедуры у косметолога
Небензя заявил о поставленном кресте на гуманитарном измерении сделки по зерну
Назван гонорар Карелина за единственный в карьере бой по правилам MMA
Название мемуаров принца Гарри испугало королевскую семью
В США рассказали о проблемах при производстве турецкого танка Altay
Психолог рассказала о влиянии первого снега на самочувствие
ООН решила выяснить причины выхода России из сделки по зерну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.