В Москве произошла массовая отмена рейсов

В Москве из-за непогоды отменили или задержали около 60 рейсов в ночь с 30 на 31 октября

Около 60 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды в ночь с 30 на 31 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло «Яндекс.Расписание».

Так, по информации агентства, самая массовая задержка полетов произошла в столичном Домодедово. В аэропорту с опозданием вылетели 30 самолетов.

Тем временем во Внуково были задержаны 15 рейсов и отменены два. В Шереметьево произошла отмена шести рейсов, пять были задержаны.

Отмечается, что в аэропорте Жуковский задержанных или отмененных рейсов нет.

Ранее в октябре у самолета Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air, летевшего из Сочи в турецкую Анталью, отказала механизация крыла перед посадкой. Отмечается, что из-за сбоя в системе управления закрылками пилотам пришлось выполнить уход на второй круг.