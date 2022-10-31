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10:34, 31 октября 2022Путешествия

В Москве произошла массовая отмена рейсов

В Москве из-за непогоды отменили или задержали около 60 рейсов в ночь с 30 на 31 октября
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ

Около 60 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды в ночь с 30 на 31 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло «Яндекс.Расписание».

Так, по информации агентства, самая массовая задержка полетов произошла в столичном Домодедово. В аэропорту с опозданием вылетели 30 самолетов.

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Тем временем во Внуково были задержаны 15 рейсов и отменены два. В Шереметьево произошла отмена шести рейсов, пять были задержаны.

Отмечается, что в аэропорте Жуковский задержанных или отмененных рейсов нет.

Ранее в октябре у самолета Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air, летевшего из Сочи в турецкую Анталью, отказала механизация крыла перед посадкой. Отмечается, что из-за сбоя в системе управления закрылками пилотам пришлось выполнить уход на второй круг.

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Фариза Бацазова
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