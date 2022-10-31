В Москве произошла массовая отмена рейсов
Около 60 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды в ночь с 30 на 31 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло «Яндекс.Расписание».
Так, по информации агентства, самая массовая задержка полетов произошла в столичном Домодедово. В аэропорту с опозданием вылетели 30 самолетов.
Тем временем во Внуково были задержаны 15 рейсов и отменены два. В Шереметьево произошла отмена шести рейсов, пять были задержаны.
Отмечается, что в аэропорте Жуковский задержанных или отмененных рейсов нет.
Ранее в октябре у самолета Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air, летевшего из Сочи в турецкую Анталью, отказала механизация крыла перед посадкой. Отмечается, что из-за сбоя в системе управления закрылками пилотам пришлось выполнить уход на второй круг.