Во Франции заявили о потере Западом контроля над миром

Автор Le Point Себастьен Бусуа: Западу пора признать, что он больше не контролирует мир

Западу пора признать, что он больше не управляет миром, заявил автор Себастьен Бусуа (Sébastien Boussois) в колонке для французского журнала Le Point. В материале он также написал о потере США и Европой контроля над миром.

По словам автора колонки, партнерство России и Китая сегодня составляет конкуренцию гегемонии США. Однако, как отметил Бусуа, вместо того, чтобы адаптироваться к многополярному миру, американские власти пытаются этому сопротивляться.

Эксперт считает, что людей больше не привлекают демократические ценности, которые Запад «пытается экспортировать последние 20 лет», поэтому многие «начали устремлять свой взор на Восток». Как уточнил автор статьи, причиной стала политика, которую проводит Запад.

По утверждению публициста, США и Европа придумали и насаждали «правила игры» и сами же их нарушали. Эта система изжила себя, доказательством чему является бессилие ООН и неспособность Запада решить проблемы, возникающие между государствами, заявил Бусуса.

Автор колонки добавил, что для выживания Западу нужно примириться с новым многополярным миром и начать проявлять интерес к другим странам.

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