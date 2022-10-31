На Западе развеяли миф о Зеленском

Колумнист Modern Diplomacy Бердан назвал режим Зеленского на Украине недемократичным

Американский колумнист Рич Бердан развеял миф о «демократичности» президента Украины Владимира Зеленского. В статье для бельгийского издания Modern Diplomacy он назвал текущий режим в стране недемократичным.

Бердан указал, что правительства стран и большинство медиа на Западе превозносят Зеленского как знаменосца демократии. Высказываясь против такой точки зрения, колумнист привел в пример запрет деятельности на Украине оппозиционной политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и арест ее председателя политсовета Виктора Медведчука.

«Зеленский подписал закон, запрещающий на Украине партии, которые возражают против подхода правительства к конфликту с Россией, и этим фактически уничтожил в стране демократию», — рассудил автор колонки. Помимо того, Бердан указал на преследование Украиной оппозиционного журналиста и блогера Анатолия Шария и прекращение вещания в стране ряда телеканалов. При этом, хотя США и другие страны Запада обычно открыто выступают против преследования оппозиции диктаторским режимом, Украине они делают поблажку, добавил колумнист.

Помимо того, автор колонки заявил, что гражданам стоит задаться вопросом, действительно ли Запад сражается за демократию на Украине или же он «одержим желанием сокрушить Россию».

«Мы собираемся игнорировать доказательства, доверять тому, что нам утверждают, и быть причисленными к угодливым гражданам, которые не желают спрашивать, почему недемократичный режим Зеленского продолжает забирать оружие на миллиарды долларов, чтобы участвовать в этом конфликте?» — заключил Бердан.