Россиянкам назвали наименее подверженные похудению части женского тела

Хирург Филипп Выступец: внутренняя поверхность бедра наименее подвержена похудению

Российский пластический хирург Филипп Выступец перечислил части женского тела, которые наименее подвержены похудению, несмотря на тренировки в спортзале. Его комментарий приводит Life.

Специалист рассказал, что многие сталкиваются с данной проблемой из-за так называемых «жировых ловушек», которые образуются гормональным путем. К ним относятся зона галифе, внутренняя поверхность бедра, внешняя поверхность бедра, зона над коленками, зона щиколоток, зона второго подбородка, плечи, живот и бока.

«Это является естественным процессом отложения энергетического запаса организма. От них избавиться вам будет крайне сложно, даже если вы будете на грани истощения. Только в стадии анорексии, отказа от еды и кахексии, полного истощения организма, эти жировые ловушки смогут уйти», — объяснил Выступец.

Врач порекомендовал прибегнуть к липосакции, если диеты и регулярные физические нагрузки не помогают сбросить лишний вес в течение продолжительного времени. По его словам, короткие проколы в проблемных зонах навсегда избавляют от жировых клеток.

Ранее в октябре хирург Дмитрий Скворцов назвал самые востребованные виды пластических операций у девушек. Так, среди наиболее популярных процедур у клиенток в возрасте около 20 лет и немного старше оказались ринопластика и липолифтинг.