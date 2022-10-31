Германия призвала Россию вернуться в продуктовую сделку с ООН, Украиной и Турцией

Германия призывает Россию вернуться в продуктовую сделку с ООН, Украиной и Турцией и считает, что голод нельзя использовать как оружие. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрай, пишет Reuters.

Берлин также считает, что на данный момент транспортировка морем — лучший метод перевозки зерна, однако предлагает восстановить и наземный маршрут.

Россия объявила о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.