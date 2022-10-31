В Новой Москве во время вечеринки на Хеллоуин умер человек

В деревне Пучково в Новой Москве во время вечеринки на Хеллоуин нашли мертвого человека

В Новой Москве во время вечеринки на Хеллоуин нашли мертвым одного из гостей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно журналистам, вечеринка проходила ночью 29 октября в банкетном зале в деревне Пучково. Около трех утра один из гостей праздника вышел на улицу, где под окнами здания заметил человека.

Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину. По информации издания, скончавшийся оказался 24-летним жителем Новосибирска. Причина его смерти не уточняется.

Ранее в отделении банка на Марксистской улице в центре Москвы нашли труп раздетого мужчины. Его тело в одних трусах лежало на спине в помещении финансового учреждения. Медики выяснили, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.