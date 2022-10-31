В Херсонской области расширили зону эвакуации жителей

Врио губернатора Сальдо заявил о расширении зоны вывоза жителей в Херсонской области

Зона эвакуации жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, существует опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы. Расширение зоны вывоза жителей касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Сальдо призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и избегать паники. Он заверил, что Херсонская область остается под защитой российской армии, а решение о расширении зоны вывоза граждан позволит создать эшелонированную оборону, которая позволит отразить нападение украинских войск и защитить мирных жителей.

19 октября врио губернатора Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра. Глава региона объяснил принятое решение созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника. Перемещение коснется жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.