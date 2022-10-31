Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:37, 31 октября 2022Россия

В Херсонской области расширили зону эвакуации жителей

Врио губернатора Сальдо заявил о расширении зоны вывоза жителей в Херсонской области

Зона эвакуации жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, существует опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы. Расширение зоны вывоза жителей касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Сальдо призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и избегать паники. Он заверил, что Херсонская область остается под защитой российской армии, а решение о расширении зоны вывоза граждан позволит создать эшелонированную оборону, которая позволит отразить нападение украинских войск и защитить мирных жителей.

19 октября врио губернатора Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра. Глава региона объяснил принятое решение созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника. Перемещение коснется жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об остановке движения по коридору «черноморской инициативы»
В ООН усомнились в нарушении зерновой сделки из-за атаки на Севастополь
Немецкая сеть универмагов закроет треть филиалов из-за кризиса
Генсек ОПЕК предсказал Европе и США скорую рецессию
Российский регион запросил у правительства помощь в восстановлении сел у границы
В Херсонской области расширили зону эвакуации жителей
Путин пообещал помощь в урегулировании между Арменией и Азербайджаном
В ООН понадеялись на продление зерновой сделки
Путин заявил о способности Армении и Азербайджана договориться
Путин оценил встречу с Алиевым и Пашиняном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.