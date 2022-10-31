Женщина рассказала о похожих на оргазм ощущениях во время родов

New York Post: жительница Канады раскрыла секрет безболезненных родов

Жительница Канады рассказала, что благодаря пренатальной йоге испытала удовольствие, когда рожала второго ребенка. Она раскрыла свой секрет в материале New York Post.

По словам 36-летней Ханны Фаустино, ее первые роды были мучительными. Ко вторым она решила подготовиться и обратилась к тренеру Жаннин Марку, которая занимается с клиентками йогой, учит их такому настрою, дыханию и положению тела, чтобы роды были безболезненными и даже приятными.

Фаустино смогла на практике проверить правильность полученных советов, когда у нее начались схватки. «Я сидела на корточках в своей спальне, свет был приглушен. Я нашла правильный ритм дыхания, и тужиться получалось естественным образом, без лишнего напряжения», — вспоминает она. В процессе женщина представляла, что каждая схватка — это волна, приближающая ее к встрече с ребенком. По ее словам, ощущения во время родов были похожи на оргазм.

Забеременев в третий раз, Фаустино снова обратилась к Марку. Хотя ей не удалось повторно достичь такого же приятного состояния, как во время вторых родов, она осталась довольна. «Все прошло без боли, это было прекрасно», — утверждает женщина.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании потратила миллионы рублей и восемь лет, чтобы забеременеть, но пожалела, что родила ребенка. По ее словам, она не почувствовала прилива любви к сыну после его долгожданного рождения.