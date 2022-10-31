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16:31, 31 октября 2022Россия

Помощница депутата Госдумы отреагировала на новость о его госпитализации

Помощница депутата Карпова: не могу ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о госпитализации

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Помощница депутата Госдумы, экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Оксана Жак заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о госпитализации политика. На эти сообщения она отреагировала в разговоре с «Лентой.ру».

«К сожалению, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Все только с согласия родственников», — подчеркнула помощница Жак.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Карпов попал в реанимацию с тяжелой травмой головы и переломом бедра. Отмечалось также, что его нашли около Госдумы без сознания и в состоянии алкогольного опьянения.

Telegram-канал Mash со ссылкой на дочь депутата Софью сообщил, что Карпов травмировался в результате падения и сейчас находится в отделении нейрореанимации Института имени Склифосовского в состоянии искусственной комы.

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Наталия Белова
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