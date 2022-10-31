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11:17, 31 октября 2022Ценности

Тучная певица снялась в образе Мардж Симпсон и стала мемом в сети

Рэперша Lizzo снялась в образе Мардж Симпсон в честь Хеллоуина и развеселила поклонников

Фото: @lizzobeeating

Американская певица и актриса Мелисса Вивиан Джефферсон, известная под псевдонимом Lizzo, воссоздала образ героини мультсериала «Симпсоны» в честь Хеллоуина и стала мемом в соцсетях. Соответствующий снимок и высказывания фанатов появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Тучная рэперша поделилась с поклонниками кадрами, на которых она запечатлена в костюме Мардж Симпсон. На размещенных фото видно, что визажисты выкрасили ее кожу в желтый цвет, а также надели на голову синий высокий парик. Знаменитость снялась в блестящем зеленом платье с пайетками, красных туфлях на каблуке и бусах в тон.

Подписчиков развеселила публикация исполнительницы, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под постом. «Ты как всегда победительница Хеллоуина», «Смеюсь в голос», «Как же смешно», «Новый мем», «Обожаю тебя», «Лучшая из лучших», «Lizzo как всегда на высоте», — высказывались пользователи сети.

В июле Lizzo повторила образ бизнесвумен Ким Кардашьян и рассмешила фанатов. Звезда вслед за ней наклеила желтый скотч со словом Balenciaga на все тело, создав тем самым иллюзию облегающего комбинезона.

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Майя Пономаренко
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