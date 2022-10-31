Из российской колонии освободился людоед Малышев после 23 лет заключения

Из колонии вышел пермской людоед Малышев, осужденный на 23 года за убийства

На свободу из российской колонии вышел пермский людоед Михаил Малышев, осужденный на 23 года за убийства. Об этом 59.RU сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что мужчина отбывал наказание в ИК-10 в городе Чусовой. Он работал там развозчиком еды, доставляя ее на тележке в штрафной изолятор и помещение для заключенных со строгими условиями содержания. Малышев дорожил своим местом, дававшим ему заработок.

В отряде из 200 осужденных он держался в стороне ото всех, не привлекал к себе внимания. Его место было на нижней шконке, постельное белье постоянно было грязным, за что его ругали сотрудники колонии. Рядом с ним никто не жил. Питался он испортившимися продуктами, которые держал на батарее пока они не скиснут. Когда его ругали, плакал в подушку.

Свое прозвище Малышев получил после задержания — у него дома силовики нашли два холодильника с мясом, предполагалось, что с человеческим. Полиграф показал, что он совершил не менее восьми убийств. Малышев заставил сожительницу привести домой студентку, которую сначала изнасиловали, а потом убили и расчленили. Из части останков он вместе с сожительницей сделал фарш для пельменей и пирогов. Таким же образом он съел друга, которого также убил и расчленил.