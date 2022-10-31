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18:30, 31 октября 2022Силовые структуры

Из российской колонии освободился людоед Малышев после 23 лет заключения

Из колонии вышел пермской людоед Малышев, осужденный на 23 года за убийства

Кадр: Teritoriya Kryminala / YouTube

На свободу из российской колонии вышел пермский людоед Михаил Малышев, осужденный на 23 года за убийства. Об этом 59.RU сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что мужчина отбывал наказание в ИК-10 в городе Чусовой. Он работал там развозчиком еды, доставляя ее на тележке в штрафной изолятор и помещение для заключенных со строгими условиями содержания. Малышев дорожил своим местом, дававшим ему заработок.

В отряде из 200 осужденных он держался в стороне ото всех, не привлекал к себе внимания. Его место было на нижней шконке, постельное белье постоянно было грязным, за что его ругали сотрудники колонии. Рядом с ним никто не жил. Питался он испортившимися продуктами, которые держал на батарее пока они не скиснут. Когда его ругали, плакал в подушку.

Свое прозвище Малышев получил после задержания — у него дома силовики нашли два холодильника с мясом, предполагалось, что с человеческим. Полиграф показал, что он совершил не менее восьми убийств. Малышев заставил сожительницу привести домой студентку, которую сначала изнасиловали, а потом убили и расчленили. Из части останков он вместе с сожительницей сделал фарш для пельменей и пирогов. Таким же образом он съел друга, которого также убил и расчленил.

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Любовь Ширижик
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