Бренд Marks & Spencer начнет сдавать одежду в аренду ради спасения планеты

Производитель одежды Marks & Spencer начнет сдавать в аренду капсульные гардеробы на месяц

Крупный британский производитель одежды Marks & Spencer будет сдавать в аренду капсульные гардеробы на месяц. Решение компании объяснили желанием предоставить покупателям экологичную возможность менять образы, но при этом внести вклад в спасение планеты от последствий изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

У бренда можно взять в аренду гардероб из десяти образов на месяц. Покупатели смогут менять свой внешний вид, экономя средства и заботясь о природе. Всего в программе участвуют 78 предметов гардероба, включая обувь и аксессуары. Капсулу можно получить на сайте Hiretreet — стоимость одежды на пять дней начинается от 39 фунтов стерлингов (2,7 тысячи рублей).

Ранее Marks & Spencer начали сдавать в аренду отдельные вещи. В компании пошли на такой шаг, так как часть покупателей захотели изменить свое отношение к одежде на фоне изменения климата. «В наступившем сезоне речь идет не только о том, что мы можем предложить, но и как мы будем это делать. Это только один из способов, над котором мы работает, чтобы поддержать покупателей в ожидании снижения углеродного следа», — уточнили в Marks & Spencer.

В марте 2022 года ряд британских компаний решили развозить продукты по домам своих клиентов без упаковок для сокращения потребности в пластике. Таким образом предприятия хотят внести лепту в борьбу с глобальным потеплением. В числе компаний оказались Waitrose, Ocado, Morrisons, Marks & Spencer и CHEP.