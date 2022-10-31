Вероятность новой волны миграции с Украины из-за энергетических проблем оценили

Политолог Бышок допустил, что Европа готова дать украинским беженцам минимальную помощь

Из-за проблем с электроснабжением на территории Украины Европу не ждет новая волна миграции. При этом страны Европейского союза (ЕС) готовы дать минимальную помощь бегущим от военных действий украинцам. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Эмиграция в Европу

После начала специальной военной операции (СВО) многие украинцы уехали из страны, но при этом часть из них вернулась. В такой ситуации люди всегда должны сидеть на чемоданах, считает политолог. Он допускает, что большого всплеска эмиграции, вероятно, не произойдет.

«Сейчас мы говорим про то, что большую силу, чем боевые действия на фронте, имеют российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Получается, что в то время как украинская армия может где-то переходить в атаку, то в тылу у них проблемы с отключением электричества, учитывая, что холода наступают. Получается, непонятно, в какую сторону воевать — отвоевывать новые населенные пункты на юго-востоке или использовать систему противовоздушной обороны в городах, защищая инфраструктуру», — высказался он об атаках России на энергетическую инфраструктуру.

Запад готов помочь

В Европе считают, что Украина — сторона пострадавшая, для граждан республики существуют различные гуманитарные программы. Однако они рассчитаны на удовлетворение базовых потребностей человека, отмечает Бышок.

Эти программы не такие, что можно жить припеваючи всю оставшуюся жизнь Станислав Бышок кандидат политических наук

«Программы абсолютно минималистичные, тех сумм, которые выделяются ежемесячно, в лучшем случае хватит на то, чтобы питаться "Дошираком" и "Ролтоном", ничего себе больше не покупать и лишь оплачивать себе телефон. Понимая, что огромный поток людей, [им] дают возможность устроиться по минимуму. Просто там они будут в безопасности. Но никакой радости люди, которые уезжают, не испытывают», — заключил специалист.

С 10 октября Россия усилила обстрелы территории Украины. Главная цель атак — энергетическая инфраструктура страны. В Москве утверждают, что это необходимо в военных целях.