Европейская компания нажилась на замороженных активах россиян

Доходы от замороженных активов россиян обеспечили треть прибыли Euroclear

Чистая прибыль (за вычетом налогов и других обязательных выплат) международного холдинга Euroclear составила 667 миллионов евро на конец третьего квартала 2022 года, говорится в его отчете. Это почти в два раза больше, чем европейская компания заработала за три квартала 2021 года.

Более трети чистой прибыли холдинга (241 миллион евро) пришлось на прибыль, полученную от активов российских инвесторов. Euroclear ведет учет ценных бумаг россиян, туда поступают и доходы, выплаченные по этим бумагам (купоны, дивиденды, погашения).

Из-за санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД) деньги нельзя перечислить российским инвесторам, поэтому они находятся на счетах Euroclear. Та продолжает инвестировать эти средства. К концу сентября на балансе Euroclear было 119,9 миллиарда замороженных выплат в пользу российских инвесторов. В результате их инвестирования холдинг смог нажиться, обеспечив себе доход в размере 340 миллионов евро.

«Санкции, введенные США, ЕС и другими юрисдикциями, а также контрмеры России привели к потере дохода от бизнеса, связанного с Россией, который был более чем компенсирован увеличением процентного дохода», — говорится в сообщении клиринга. Совет директоров Euroclear уверен, что доход от заблокированных активов продолжит расти. В Euroclear добавили, что влияние доходов от активов россиян на совокупный финансовый результат Euroclear «беспрецедентно».