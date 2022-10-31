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09:32, 31 октября 2022Россия

Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в российском регионе

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Челябинской области увеличилось до 24

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в кювет в Челябинской области увеличилось до 24 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава российского региона, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 13 человек были эвакуированы с места ДТП в Кунашакском районе, еще семерых граждан доставили в медицинские учреждения.

Сведения о состоянии пострадавших уточняются, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверили в челябинском Минздраве.

О происшествии стало известно утром в понедельник, 31 октября. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, водитель автобуса в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет.

Ранее автобус с 18 пассажирами, среди которых семь детей, перевернулся и съехал в кювет в Мурманской области.

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Анна Щербакова
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