Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в российском регионе

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Челябинской области увеличилось до 24

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в кювет в Челябинской области увеличилось до 24 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава российского региона, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 13 человек были эвакуированы с места ДТП в Кунашакском районе, еще семерых граждан доставили в медицинские учреждения.

Сведения о состоянии пострадавших уточняются, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверили в челябинском Минздраве.

О происшествии стало известно утром в понедельник, 31 октября. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, водитель автобуса в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет.

Ранее автобус с 18 пассажирами, среди которых семь детей, перевернулся и съехал в кювет в Мурманской области.