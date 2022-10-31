Стало известно о трениях между США и Украиной из-за недовольства Зеленского

Politico: Белый дом «не в восторге» от жалоб Зеленского на недостаточную помощь США

Слишком явное выражение украинским президентом Владимиром Зеленским недовольства недостаточной помощью со стороны Соединенных Штатов вызвало трения между двумя государствами. Об этом стало известно изданию Politico со слов бывших американских чиновников.

Как отмечается, благодаря широкой двухпартийной поддержке в Конгрессе украинское правительство уже получило большие партии оружия. При этом киевские власти часто обращались к американским законодателям с просьбой оказать давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы стране поставили ракеты большей дальности.

Кроме того, отмечает Politico, Зеленский иногда настаивал на помощи, которую Байден не желал предоставлять. Причем в ответ на отказ он всякий раз публично высказывал свое разочарование. По словам бывших американских чиновников, эта тактика вызвала некоторые трения между властями Украины и администрацией Байдена. Как указал экс-посол США в Польше Дэниел Фрайд, Белый дом «не в восторге» от подхода украинского президента и его жалоб.

Ранее стало известно, что Байден вышел из себя во время телефонного разговора с украинским лидером. Когда глава Белого дома сообщил, что одобрил выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 1 миллиарда долларов, Зеленский начал перечислять, какую еще помощь нужно предоставить Украине.

25 октября Зеленский посетовал, что Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов. Он также рассказал, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора страны.