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19:58, 31 октября 2022Экономика

Россияне стали чаще вывозить деньги из страны незаконно

ФТС: россияне стали чаще вывозить деньги из страны незаконно

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россияне стали чаще пытаться незаконно вывезти наличные из страны, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

За девять месяцев года было зафиксировано 7846 попыток незаконного ввоза и вывоза физлицами налички, что на 24 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года. Однако общий объем денег, перемещаемых с нарушениями, составил в рублевом эквиваленте 1,4 миллиарда рублей, что меньше, чем за январь-сентябрь 2021 года (2,3 миллиарда рублей).

Основной незаконно вывозимой и ввозимой валютой оказался рубль, на него пришлось более 50 процентов противоправных деяний. Также зафиксированы незаконные перевозки евро и долларов. В основном наличные вывозились в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан. В обратном направлении валюта ввозилась преимущественно из Турции, ОАЭ, Катара и Таджикистана.

Из-за трудностей с конвертацией и покупкой валюты, а также с переводами за границу россияне начали везти наличные за рубеж, чтобы положить их там на счет или просто обменять на нужную валюту, поэтому нарушений становится больше, пояснил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

В России со 2 марта действует временный запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты в объеме более 10 тысяч долларов.

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Платон Щукин
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