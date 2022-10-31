Задержанного в Норгвегии за съемку с дрона россиянина освободили

HT: задержанного за съемку на Шпицбергене с помощью дрона бизнесмена Якунина освободили

Окружной суд в Норвегии постановил освободить бизнесмена Андрея Якунина, задержанного за проведение фотосъемки с использованием дрона на Шпицбергене. Об этом в понедельник сообщает газета Harstad Tidende.

Джон Кристиан Элден, один из адвокатов Якунина, сообщил, что окружной суд Тромсе согласился с доводами защиты.

«Суд счел наиболее вероятным, что в договоре о Шпицбергене говорится, что запрет дронов для россиян является незаконным. Но самое главное, что в результате расследования было доказано, что с помощью дрона были сняты только занятия зимним спортом», — заявил адвокат.

При этом прокуратура заранее уведомила, что в случае освобождения Якунина будет обжаловать дело.

О задержании Якунина стало известно 19 октября. Его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Позже посольство России в Норвегии подтвердило эту информацию, отметив, что за помощью к ним бизнесмен не обращался.

Сам Якунин в суде попросил считать его гражданином Великобритании, после чего МИД страны заявил, что «лицо считается российским» даже при наличии другого гражданства.

По словам адвокатов Якунина, подзащитный заявил, что использовал беспилотник, чтобы сделать фотографии пейзажа, проверить погоду и пешеходные маршруты. Защита сына экс-главы РЖД также отметила, что правила, запрещающие гражданам России использовать беспилотники в Норвегии, не распространяются на граждан Великобритании. Также запреты не распространяются на запуски беспилотников в развлекательных целях, резюмировали адвокаты.