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14:43, 31 октября 2022Бывший СССР

В Эстонии захотели улучшить охрану границы с Россией

МВД Эстонии захотело увеличить охраняемую зону на границе с Россией до 300 метров
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Фото: Janis Laizans / Reuters

В Эстонии намерены увеличить охраняемую зону на границе с Россией с 10 метров до 300 метров. О желании улучшить охрану заявил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД страны Янек Мяги, передает ERR.

«Мы поняли, что действующая регуляция больше не позволяет хорошо охранять эту границу, на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции», — сказал он.

Мяги подчеркнул, что необходимость увеличения зоны появилась во время строительства инфраструктуры на границе. Как он утверждает, пограничная полоса должна быть прямой, так как из-за изгибов нужно намного больше техники.

19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам России для охраны общественного порядка и безопасности. Кроме того, россияне, имеющие выданные третьими государствами шенгенские визы, не смогут посетить данные страны. Уточняется, что ограничения не касаются дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз, а также работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

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Кристина Есикова
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