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23:59, 30 октября 2022Мир

Стало известно о направлении в Европу еще одной авианосной ударной группы

UK Defence Journal: авианосная ударная группа во главе с USS Gerald Ford прибудет в Европу
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kristopher Ruiz / Reuters

В середине ноября в Европу прибудет еще одна американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford. Об этом сообщает британское издание UK Defence Journal.

Уточняется, что он направляется на военно-морскую базу Портсмут. Как стало известно изданию, на борту авианосца базируются самолеты, вертолеты и истребители. Его также сопровождают ракетный крейсер и эсминцы.

Ожидается, что данная группа будет действовать совместно с силами союзников США по НАТО для укрепления усилий по сдерживанию и обороне. «Сейчас как никогда важно, чтобы Военно-морской флот Соединенных Штатов укреплял отношения с союзниками и партнерами, поскольку мы вносим свой вклад в продвижение мирного, стабильного и бесконфликтного Атлантического региона», — заявил контр-адмирал ВМС США Грегори К. Хаффман.

22 октября сообщалось, что США разместили в Румынии элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО. Подразделение легкой пехоты, получившее прозвище «Кричащие орлы», обучено развертыванию на любом поле боя в течение нескольких часов.

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Марина Совина
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