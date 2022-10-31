Девочка попыталась покрасить волосы в домашних условиях и ослепла на один глаз

Daily Mail: в США девочка попыталась покрасить волосы дома и ослепла на левый глаз

В американском городе Ринкон, штат Джорджия, девочка ослепла на один глаз после неудачной попытки покрасить волосы в домашних условиях. Об этом сообщает Daily Mail.

13-летняя Оливия Стегин пригласила подругу домой, чтобы покрасить волосы в темно-каштановый цвет. Они подготовили все необходимое и собирались открыть тюбик краски. Для этого требовалось открутить крышку и с помощью штырька на ней проткнуть защитную пленку. Девочка попыталась это сделать, но слишком сильно сжала тюбик, и краска под давлением брызнула ей в глаз.

«Я была на кухне и услышала крик Оливии. Она часто с друзьями бегает по дому, кричит, играет, но на этот раз крик был другой, он означал что-то серьезное», — вспоминает мать девочки, 40-летняя Памела Стегин-Шеппард. Женщина бросилась на помощь и обнаружила дочь, корчащуюся от боли с закрытым левым глазом.

Сначала Памела попыталась промыть глаз самостоятельно, но вскоре поняла, что ее дочери требуется медицинская помощь, и повезла ее в больницу. После тщательного промывания глаза медики отправили пациентку домой и попросили прийти на повторный осмотр через несколько дней. «Сначала нам сказали, что глаз придет в норму в течение 72 часов, но все оказалось хуже — верхний слой роговицы был сожжен», — рассказала женщина.

В качестве одной из мер по восстановлению зрения врачи наложили на глаз амниотическую мембрану — полупрозрачную аваскулярную ткань, которую производят из плаценты. Она обладает антиангиогенными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами и помогает залечивать раны.

В результате лечения роговица выросла, но на ней появились рубцы, которые сделали ее непрозрачной. У Оливии также развился дефицит лимбальных стволовых клеток — это значит, что ее роговица склонна к воспалению и рубцеванию и не может естественно восстанавливаться и обновляться. Теперь девочке потребуется операция по пересадке роговицы, к которой ее готовят врачи. Стегин находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь и поддержку.

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