Сменившее цвет на улице платье стало предметом обсуждения в сети

Блогерша Izzipoopi показала платье, сменившее цвет на солнце, и прославилась в сети

Американская блогерша показала меняющий на улице цвет наряд и прославилась в сети. Соответсвующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пользовательница сети с никнеймом Izzipoopi разместила видео, показав фанатам белое облегающее платье-лапшу, которое становится розовым на солнце. На размещенных кадрах она продемонстрировала необычную особенность одежды, выйдя в нем из здания на улицу Нью-Йорка. При этом инфлюэнсер не раскрыла секрет своего платья.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала более 35 миллионов просмотров, поскольку платье девушки быстро стало предметом обсуждения в сети. «Мне нужна эта вещь», «Интересно узнать секрет этой ткани», «Я в шоке», «Можно в шутку прийти в таком на свадьбу своей подруги», «Это гениально», «Как же я хочу такое платье», — высказывались комментаторы.

В январе 2020 года сообщалось, что оптическая иллюзия с цветом кроссовок Louis Vuitton запутала пользователей. Часть юзеров была уверена, что кроссовки черные. Однако остальные пользователи заверили, что на самом деле они белого цвета, но сфотографированы в комнате без освещения.