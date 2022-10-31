Инфляция в Польше достигла рекорда с середины 1990-х

Инфляция в Польше в октябре достигла рекордных 17,9 процента

В октябре инфляция в Польше разогналась до 17,9 процента, достигнув рекорда с середины 1990-х годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного статистического управления республики.

Для сравнения, в прошлом месяце инфляция составляла 17,2 процента. За прошедшие недели цены на товары и услуги выросли на 1,8 процента. При этом максимальный рост в годовом исчислении зафиксирован по энергоносителям (41,7 процента), продуктам питания (21,9 процента) и топливу (19,5 процента).

Годовая инфляция в 19 странах, использующих евро, в октябре установила очередной рекорд на уровне 10,7 процента и достигла уже двузначных показателей. Драйвером стало повышение стоимости энергоносителей (41,9 против 40,7 процента в сентябре), а также подорожание продуктов питания, алкоголя и табака (13,1 против 11,8 процента).

Более всего от инфляции страдают страны Балтии: Эстония (22,4 процента), Литва (22 процента) и Латвия (21,8 процента).