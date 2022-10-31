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15:39, 31 октября 2022Мир

Посла Нидерландов вызвали в МИД России

МИД России сообщил о вызове посла Нидерландов Бесхоора Плуха

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Посла Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха вызвали в МИД России. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

По информации министерства, дипломату выразили решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведки Великобритании. «В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений», — сказано в заявлении.

В МИД РФ рассказали, что за последние годы иностранные спецслужбы предприняли несколько подобных провокаций на территории Нидерландов и чувствуют себя в этой стране «как дома». «Власти и правоохранительные органы Нидерландов не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют», — добавили в ведомстве.

В российском министерстве призвали Амстердам воздержаться от таких недружественных действий, которые ведут к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Также в МИД заявили о необходимости принять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

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Виктория Кондратьева
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