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20:47, 31 октября 2022Забота о себе

Россиянам перечислили способы борьбы с сухостью рук в холодное время года

Дерматолог Галлямова: от сухости рук помогут кремы с ланолином и другими компонентами

Фото: unsplash

Кремы с ланолином и перчатки помогут сохранить кожу рук красивой в холодное время года, рассказала россиянам врач-дерматолог Юлия Галлямова. Способы борьбы с сухостью рук осенью она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Галлямова объяснила, что из-за перепадов температур на улице и в помещении и включения домашнего отопления руки могут начать шелушиться, на них могут появиться аллергические высыпания и экзема. «Это объясняется нарушением гидролипидной мантии. По этой причине увеличивается потеря воды, кожа пересушивается и становится уязвимой для воздействия токсинов и аллергенов», — сказала врач.

Чтобы избежать сухости, она посоветовала включить в ежедневный уход кремы. «Сейчас разработаны специальные кремы для зимнего времени года, они хорошо питают кожу и сокращают риски обветривания», — заметила Галлямова. Такие кремы, уточнила она, должны содержать силикон и ланолин. Дополнительно кремы могут содержать и другие компоненты, например витамины А, Е или гиалуроновую кислоту, но эти ингредиенты, по ее мнению, не так критически важны в холодное время года.

Помимо этого, она порекомендовала носить перчатки на улице в холодное время года и не оголять руки на улице.

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Александра Лисица
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