Россиянам рассказали об опасности сосудистых звездочек на лице и теле

Дерматолог Барабанова заявила, что из-за сосудистой сетки нос может увеличиться в размерах

Если оставить сосудистые звездочки на носу без лечения, они могут разрастись и привести к ринофиме — патологическому изменению кожи носа, из-за чего он может увеличиться в размерах, предупредила врач-дерматолог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Ирина Барабанова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам о некоторых других опасностях появления розацеа на лице и теле, а также о причинах ее появления.

К образованию сетки сосудистых звездочек, которая просвечивается через кожу и придает коже красноватый оттенок, приводит чрезмерное стойкое расширение капилляров, пояснила Барабанова. Сосудистая сетка на лице и теле может возникнуть по ряду причин, в частности из-за длительного воздействия солнца на кожу или наследственности. Однако одной из ведущих причин является обострение розацеа — хронического рецидивирующего дерматоза, лечением которого занимаются дерматологи и косметологи.

Чаще всего розацеа проявляется на лице, реже сосудистая сетка образуется на веках и поражает глаз, из-за чего в нем возникает чувство сухости, зуда и жжения, в некоторых случаях помутнение зрения. Еще одной из главных опасностей болезни является то, что без лечения она может привести к ринофиме — патологическому изменению кожи носа, из-за чего он заметно увеличивается в размерах и начинает выглядеть грубо и неэстетично Ирина Барабанова врач-дерматолог, врач-косметолог

По словам Барабановой, в легкой форме розацеа сосудистая сетка выражена минимально и кажется обычной косметической проблемой, из-за которой человек выглядит старше своих лет, проблемы начинаются по мере развития заболевания.

«Если сосуды становятся более выраженными, нарушается микроциркуляция в кожных покровах, из-за чего появляется склонность к отекам, высыпаниям, образованию эрозий и усилению покраснения», — предупредила дерматолог.

Для лечения нужно исключить провоцирующие факторы: резкие перепады температуры, алкоголь, острую и горячую пищу. Также необходимо назначение препаратов, успокаивающих и стабилизирующих нервную систему, назначение наружных средств в соответствии со степенью розацеа, подбор правильного адекватного домашнего ухода за кожей, для которого применяются либо какие-то профессиональные линейки, либо аптечная лечебная косметика, разработанная для кожи, склонной к покраснениям. Золотым стандартом лечения купероза или эритематозной стадии розацеа является фототерапия, то есть IPL — воздействие широкополосным светом.

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