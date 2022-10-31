В работе Instagram произошел сбой

Более трех тысяч пользователей пожаловались на сбой Instagram на сервисе Downdetector

В работе соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector, который отслеживает неполадки в работе интернет-ресурсов.

Сообщения о сбое у Instagram на сайте оставили более трех тысяч человек. Исходя из карты на Downdetector, с проблемами в основном столкнулись пользователи из США.

Большая часть жалоб (65 процентов) касается работы приложения. Помимо того, у 29 процентов пользователей возникли неполадки при попытке зайти в учетную запись, а у шести процентов — при использовании браузерной версии Instagram.

Instagram не комментировал сбой и его причину.

Ранее стало известно, что в России появится новый отечественный аналог сервиса Downdetector. Представитель подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» Сергей Хуторцев сообщил, что отечественная платформа будет представлена в ближайшее время. Перед этим, в июне, российский аналог Downdetector запустила компания Brand Analytics.

Downdetector ушел из России весной 2022 года. При входе на русскоязычную версию сайта пользователей автоматически перенаправляют на международную. При этом официально компания не объявляла об уходе.