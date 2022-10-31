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19:02, 31 октября 2022Из жизни

Едва не нырнувшая в пасть огромной акулы женщина попала на видео

Daily Star: ныряльщица в последний момент спаслась из пасти огромной акулы

Ныряльщица спустилась в воду с борта судна, увидела в воде огромную акулу и в последний момент успела от нее отпрыгнуть и спастись. На остросюжетное видео обратило внимание Daily Star.

На кадрах видно, как перед погружением женщина сошла по лестнице катера, надела очки для плавания и опустила голову в воду, собираясь начать заплыв. Внезапно она заметила приближающуюся акулу и попятилась назад, забираясь на борт судна.

Спустя секунду на поверхности воды появилась огромная хищная рыба. Она разинула пасть, пытаясь схватить едва не нырнувшую к ней ныряльщицу, сумевшую сохранить удивительное для такой ситуации спокойствие.

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Один из свидетелей произошедшего заснял инцидент на камеру и опубликовал видео в TikTok. Ролик стал вирусным и шокировал пользователей. «Я бы получил психологическую травму и боялся океана до конца жизни!» — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что в Австралии трехметровая акула-людоед прокусила каяк подростка, который участвовал в соревнованиях. После нападения юноша сорвал со своей ноги страховочную веревку и поплыл к другим участникам соревнований.

Алиса Удовик
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