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15:43, 31 октября 2022Культура

Названы самые популярные сериалы среди россиян

Самыми любимыми сериалами россиян оказались «Игра престолов» и «Дом дракона»

Кадр: телесериал «Дом дракона»

Онлайн-платформа Movix назвала самые популярные сериалы среди россиян в 2022 году. Об этом сообщают «Известия».

Самыми любимыми шоу жителей страны оказались «Игра престолов» и «Дом дракона». «Игра престолов» набрала 128 389 часов просмотров, а ее приквел — 88 089 часов. На третьем месте — проект «Контейнер», на который зрители потратили 61 614 часов.

Кроме того, в топ вошли сериалы «ИП Пирогова», «Содержанки» и «Реальные пацаны», а также турецкий «Постучись в мою дверь». В пресс-службе Movix указали на то, что четыре из семи наиболее популярных шоу — российские. Там посчитали, что эта тенденция связана с тем, что россиянам интереснее смотреть сериалы, снятые в знакомых декорациях.

Всего в 2022 году россияне потратили на просмотр сериалов почти 2 миллиона часов — это около 227 лет. Этот показатель в два раза превышает прошлогодний. Больше всего времени на различные шоу потратили в таких городах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Иркутск и Самара.

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Марина Погосян
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