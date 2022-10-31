Названы самые популярные сериалы среди россиян

Самыми любимыми сериалами россиян оказались «Игра престолов» и «Дом дракона»

Онлайн-платформа Movix назвала самые популярные сериалы среди россиян в 2022 году. Об этом сообщают «Известия».

Самыми любимыми шоу жителей страны оказались «Игра престолов» и «Дом дракона». «Игра престолов» набрала 128 389 часов просмотров, а ее приквел — 88 089 часов. На третьем месте — проект «Контейнер», на который зрители потратили 61 614 часов.

Кроме того, в топ вошли сериалы «ИП Пирогова», «Содержанки» и «Реальные пацаны», а также турецкий «Постучись в мою дверь». В пресс-службе Movix указали на то, что четыре из семи наиболее популярных шоу — российские. Там посчитали, что эта тенденция связана с тем, что россиянам интереснее смотреть сериалы, снятые в знакомых декорациях.

Всего в 2022 году россияне потратили на просмотр сериалов почти 2 миллиона часов — это около 227 лет. Этот показатель в два раза превышает прошлогодний. Больше всего времени на различные шоу потратили в таких городах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Иркутск и Самара.