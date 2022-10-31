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19:17, 31 октября 2022Ценности

Блогерша раскрыла способ сэкономить на стрижке

Блогерша Марта Армитаж записалась на стрижку к начинающему парикмахеру за 350 рублей

Кадр: @martharama_ / TikTok

Блогерша Марта Армитаж (Martha Armitage) раскрыла способ сэкономить на стрижке. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам пользовательницы сети с никнеймом @martharama_, ее друзья платят за стрижку и окрашивание около 200-250 фунтов стерлингов (около 14 тысяч рублей и 17 тысяч рублей соответственно). «Я подстригусь и покрашусь за 5 фунтов стерлингов (около 350 рублей), что неслыханно», — заявила она в видео.

Так, девушка рассказала, что для этого она отправится в Академию Sasoon, которая расположена в центре Лондона, Англия. Она отметила, что в данном заведении преподают уроки по стрижке, окрашиванию и уходу за волосами для начинающих парикмахеров. «Итак, для обучения им нужны модели. Я подписалась на официальный аккаунт организации на Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и записалась на сеанс», — пояснила она. При этом Армитаж добавила, что на данный момент имеет зачесанную назад стрижку боб (прическа, при которой пряди у лица остаются более длинными, а по направлению к затылку — короткими), а хочет сделать пикси (короткая прическа, которая открывает лицо и шею).

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В конце ролика автор публикации продемонстрировала зрителям результат. «Итак, это заняло около четырех часов. Но я вышла из парикмахерской со стрижкой пикси. Ты можешь в это поверить?» — поделилась она своими впечатлениями.

Подписчики оценили лайфхак юзерши, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Так хорошо смотрится!», «Я делала так 15 лет назад, но ходила на мастер-классы для более опытных парикмахеров», — высказались они.

В июне американская блогерша отправилась в Турцию ради окрашивания волос и сэкономила сотни тысяч рублей. Пользовательница сети Брин Элиз, известная на платформе как bryn.elise, рассказала, что за прическу ее мечты в местном салоне красоты ей предлагали заплатить 4,2 тысячи долларов (241 тысячу рублей). Так, девушка призналась, что в связи с дороговизной она приняла решение съездить в Турцию, где та же услуга стоила 438 долларов (25 тысяч рублей).

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Мария Винар
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