Блогерша отправилась в Турцию за прической мечты и сэкономила сотни тысяч рублей

Американка Брин Элиз отправилась в Турцию ради окрашивания и сэкономила сотни тысяч рублей

Американская блогерша отправилась в Турцию ради окрашивания волос и сэкономила сотни тысяч рублей. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok-блоге.

Пользовательница сети Брин Элиз, известная на платформе как bryn.elise, рассказала, что за прическу ее мечты в местном салоне красоты ей предлагали заплатить 4220 долларов (241 тысячу рублей). Героиня материала призналась, что в связи с дороговизной она приняла решение съездить в Турцию, где та же услуга стоила 438 долларов (25 тысяч рублей).

По словам Элиз, по прибытии в другую страну она сделала восьмичасовое обесцвечивание и тонирование, а также наращивание волос длиной 24 дюйма (около 60 сантиметров) в местном салоне. «На самом деле все обошлось в 2200 долларов (125 тысяч рублей), включая двухнедельный отпуск. Довольно неплохая сделка», — пояснила американка.

Большинство комментаторов были удивлены стоимостью процедур, предлагаемых мастерами в США. «За четыре тысячи долларов я должен быть на 20 фунтов легче и на 20 лет моложе», «Четыре тысячи долларов за что? В подарок к услуге дают машину?», «Странное ценообразование», — высказались юзеры.

В марте блогерша Кейт Рорисон позволила мужу постричь себя дома и показала подписчикам испорченную прическу. Рорисон решила не посещать парикмахерскую во время пандемии коронавируса ради экономии средств и попросила мужа скорректировать ее стрижку. Муж согласился, однако его работа разочаровала жену.