Шведская лыжница оценила критику со стороны российской олимпийской чемпионки

Шведская лыжница Сван заявила, что олимпийская чемпионка Степанова слишком уверена в себе

Шведская лыжница Линн Сван оценила критику со стороны олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой. Ее слова приводит Expressen.

«Я часто думаю, что когда ты говоришь, что знаешь намного больше других, на самом деле ты знаешь намного меньше», — заявила спортсменка. По ее мнению, Степанова слишком уверена в себе и не контролирует происходящее в своей стране.

Степанова активно ведет свой Telegram-канал, в котором часто критикует западных коллег. 27 октября она заявила, что не хочет получать советы от олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека. Спортсменка настаивает на том, что россияне должны быть допущены до международных соревнований.

В марте Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила россиянам участвовать в турнирах под эгидой организации. В сентябре FIS вновь отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023.