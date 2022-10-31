Тарантино назвал лучшие фильмы в истории

Тарантино назвал «Техасскую резню бензопилой» и «Челюсти» лучшими фильмами в истории

Американский режиссер Квентин Тарантино назвал «идеальные» фильмы. Его слова передает Independent.

Список лучших фильмов в истории Тарантино огласил на шоу ​​Jimmy Kimmel Live. Кинематографист признался, что идеальных картин мало, однако «Техасская резня бензопилой» (1974) режиссера Тоуба Хупера — одна из них.

Тарантино выразил сожаление о том, что хороших фильмов не так много, объясняя это тем, что «киноискусство — тяжелое ремесло». Однако позднее он перечислил еще пять картин, которые, по его мнению, превосходно сняты. Так, лауреат «Оскара» выделил ленты «Челюсти» (1975), «Изгоняющий дьявола» (1973), «Энни Холл» (1977), «Молодой Франкенштейн» (1974) и «Назад в будущее» (1985).

Возможным претендентом на звание идеального фильма Тарантино также назвал вестерн 1969 года «Дикая банда» режиссера Сэма Пекинпы.

«Я бы сказал, что сюда также вписывается "Дикая банда", хотя его нельзя назвать идеальным фильмом. Его несовершенства — часть его славы, так что позвольте мне убрать его [из списка идеальных картин]», — заявил он.

Ранее Тарантино ответил на обвинения Канье Уэста в плагиате.