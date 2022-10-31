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18:23, 31 октября 2022Мир

В Британии назвали четыре сценария ядерного конфликта

FT назвал Армагеддон, нормализацию и ядерный шантаж вероятными путями развития конфликта

Фото: unsplash

Три самых мрачных, но и вероятных сценария дальнейшего развития ядерного конфликта вокруг России и западных стран — Армагеддон, нормализация и ядерный шантаж. Британское издание Financial Times (FT) считает, что они произойдут с большей долей вероятности, чем просто избежание какого бы то ни было происшествия.

«Во всех предыдущих ядерных кризисах с 1945 года лидеры великих держав отступали от пропасти. Осознание того, что неверное движение может привести к гибели миллионов людей или даже уничтожить планету, чрезвычайно отрезвляет. Оно удерживало мир от того, чтобы скатиться к ядерной катастрофе», — полагают колумнисты издания. Всего они назвали четыре сценария конфликта: ядерный Армагеддон, нормализация, шантаж и избежание ядерной войны.

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При этом они также считают, что не менее вероятны и другие пути развития конфликта. Один из них — применение тактического ядерного оружия, чего в том числе опасаются американские власти. Они, в частности, обвиняют в таком желании Россию. При этом в Белом доме полагают, что возможное применение ядерного оружия только усилит эскалацию конфликта на Украине, в чем, по большому счету, не заинтересована ни одна из сторон.

«Глобальные беспорядки последуют за применением ядерного оружия. Рынки рухнут, и общественность по всему миру может запаниковать, что может привести к массовому оттоку населения из городов», — добавили в FT. Страх перед такими последствиями приводит к тому, что на Западе все чаще слышны призывы начать мирные переговоры с Россией. Тем не менее к таким шагам не торопятся прибегать, опасаясь третьего сценария — успешного ядерного шантажа Москвой. Предполагают, что она может выменять для себя некие выгодные условия, согласившись на уступки.

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Виктория Кондратьева
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