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04:03, 31 октября 2022Ценности

Хозяева машин массово нашли трусы на капотах и удивились причине их появления

Представители бренда Nala оставили трусы на машинах жителей Бонди для рекламы товаров

Фото: unsplash

Австралийцы массово обнаружили женские трусы на своих автомобилях и удивились находке. Об этом сообщает Daily Mail.

Жители Бонди, которые припарковали машины на улицах города, нашли на капотах и лобовых стеклах розовое, красное и черное нижнее белье и записки со следующим содержанием: «Ты оставил их у меня дома прошлой ночью». По словам хозяев транспортных средств, они не знали реальной причины появления трусов, поэтому принялись обсуждать произошедшее в группах в социальных сетях.

Позже выяснилось, что на самом деле трусы оставили на автомобилях представители бренда Nala, пытаясь таким образом привлечь внимание потенциальных покупателей к марке. По словам представителя компании, всего для рекламы товаров по районам раскидали тысячу комплектов.

В январе необычная находка в чемодане мужа раскрыла измену. Кулинарная блогерша Бекки нашла в чемодане супруга накладной ноготь ярко-розового цвета. «Я не ходила в салон красоты с Рождества, и я не делаю такие ногти», — пояснила она на видео.

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Майя Пономаренко
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