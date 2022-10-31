Хозяева машин массово нашли трусы на капотах и удивились причине их появления

Представители бренда Nala оставили трусы на машинах жителей Бонди для рекламы товаров

Австралийцы массово обнаружили женские трусы на своих автомобилях и удивились находке. Об этом сообщает Daily Mail.

Жители Бонди, которые припарковали машины на улицах города, нашли на капотах и лобовых стеклах розовое, красное и черное нижнее белье и записки со следующим содержанием: «Ты оставил их у меня дома прошлой ночью». По словам хозяев транспортных средств, они не знали реальной причины появления трусов, поэтому принялись обсуждать произошедшее в группах в социальных сетях.

Позже выяснилось, что на самом деле трусы оставили на автомобилях представители бренда Nala, пытаясь таким образом привлечь внимание потенциальных покупателей к марке. По словам представителя компании, всего для рекламы товаров по районам раскидали тысячу комплектов.

В январе необычная находка в чемодане мужа раскрыла измену. Кулинарная блогерша Бекки нашла в чемодане супруга накладной ноготь ярко-розового цвета. «Я не ходила в салон красоты с Рождества, и я не делаю такие ногти», — пояснила она на видео.