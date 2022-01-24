Необычная находка в чемодане мужа раскрыла его измену

Женщина разобрала чемодан супруга, случайно уличила его в измене и нашла необычный способ мести. Об этом она рассказала в ролике, опубликованном в социальной сети TikTok.

Кулинарная блогерша Бекки разместила видео, в котором объяснила, что ее муж отправился в командировку вместе с бывшей девушкой и остановился с ней в одном отеле. По словам юзерши, данный факт приносил ей дискомфорт, однако возлюбленный проигнорировал ее недовольства и задержался в рабочей поездке еще на несколько дней.

В следующем посте пользовательница сети продемонстрировала находку, которую она обнаружила в чемодане своего супруга. На размещенных кадрах видно, что к его носку приклеился накладной ноготь ярко-розового цвета. «Я не ходила в салон красоты с Рождества, и я не делаю такие ногти», — пояснила Бекки в видео.

Тогда блогерша решила отомстить мужчине и поместила ноготь любовницы в его еду. После этого она заявила подписчикам, что поговорила с мужем, на что он ответил, что ноготь принадлежит его матери. Остальные подробности разговора женщина не раскрыла.

Зрители, в свою очередь, отмечали в комментариях под публикациями, что бывшая девушка изменщика, скорее всего, специально положила свою личную вещь в его чемодан. «Она специально положила свой ноготь. Просто ей хотелось, чтобы ты обо всем узнала», «Я бы все поняла даже после того, как он задержался в поездке», «Лживый козел, а любовница оказалась умнее», «Бросай его, он точно изменяет», — высказывались они.

В феврале прошлого года другая блогерша, которая оригинально отомстила парню-изменщику, прославилась в соцсетях. Героиня ролика распечатала все переписки бывшего молодого человека с другими девушками в соцсетях, а затем с помощью суперклея развесила листы по всей его спальне.