Директору турфирмы продлили арест по делу о гибели туристов на Ключевской Сопке

Директору турфирмы продлили арест до 5 января по делу о гибели девяти человек на Камчатке

Директору турфирмы «Экстрим Тайм» продлили арест по уголовному делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина будет находиться в СИЗО до 5 января 2023 года.

Ранее мужчину этапировали из Новосибирска в Камчатский край для проведения дальнейших следственных действий.

Предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вину он не признал. Помимо руководителя компании «Экстрим Тайм» по делу проходит гид-инструктор.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.