Директору турфирмы продлили арест по делу о гибели туристов на Ключевской Сопке
Директору турфирмы «Экстрим Тайм» продлили арест по уголовному делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Мужчина будет находиться в СИЗО до 5 января 2023 года.
Ранее мужчину этапировали из Новосибирска в Камчатский край для проведения дальнейших следственных действий.
Предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вину он не признал. Помимо руководителя компании «Экстрим Тайм» по делу проходит гид-инструктор.
3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.