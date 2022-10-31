Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 31 октября 2022Силовые структуры

Директору турфирмы продлили арест по делу о гибели туристов на Ключевской Сопке

Директору турфирмы продлили арест до 5 января по делу о гибели девяти человек на Камчатке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Директору турфирмы «Экстрим Тайм» продлили арест по уголовному делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина будет находиться в СИЗО до 5 января 2023 года.

Ранее мужчину этапировали из Новосибирска в Камчатский край для проведения дальнейших следственных действий.

Предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вину он не признал. Помимо руководителя компании «Экстрим Тайм» по делу проходит гид-инструктор.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Комбат «Востока» рассказал об обстановке в занятой ВСУ Павловке
Российский посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям
Эксперт усомнился в обоснованности доходной части бюджета
Девушка услышала упрек о своем весе от парня и решилась на отчаянный шаг
В МИД высказались о неисполнении Украиной обязательств зерновой сделки
Япония создаст группировку спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
Хайди Клум снялась топлес в честь Хеллоуина
Директору турфирмы продлили арест по делу о гибели туристов на Ключевской Сопке
В Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры
Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.