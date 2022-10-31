Бездомный напал на дочь основателя бренда «Твое» в центре Москвы

Бездомный ударил по лицу дочь основателя бренда «Твое» Марию Юшкевич у отеля в Москве

Бездомный напал на дочь основателя российского бренда одежды «Твое» Игоря Юшкевича Марию в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в понедельник, 31 октября.

Происшествие случилось на Тверской улице у входа в отель «Мариотт». Как пишут авторы канала, к 20-летней Марии Юшкевич подбежал бездомный, личность которого не раскрывается, и ударил ее кулаком в лицо. После этого неизвестный скрылся.

В результате нападения медики диагностировали у девушки ушиб правой стороны лица. В настоящее время полиция проводит проверку.

В октябре на показе модного дома Louis Vuitton в центре Парижа охранник ударил 13-летнего мальчика, который хотел сделать селфи. На размещенных в сети кадрах видно, как возле Лувра, где было организовано шоу марки в рамках Недели моды, мужчина в униформе схватил ребенка и ударил его по лицу.