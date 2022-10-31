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09:58, 31 октября 2022Силовые структуры

Российский полицейский снял с умершего золотые цепочки и получил срок

На Урале суд дал 3 года условно экс-полицейскому за кражу двух золотых цепочек у умершего

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам условно бывшего полицейского за кражу двух золотых цепочек у умершего. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Экс-силовика 1980 года рождения признали виновным в совершении преступления.

Следствие и суд установили, что днем 4 августа 2021 года правоохранитель прибыл по вызову на улицу Крауля, где в припаркованном у дома автомобиле находилось тело мужчины. Во время осмотра он заметил на шее умершего две золотые цепочки и снял их с умершего. Позже экспертиза оценила стоимость похищенного в 280 тысяч рублей.

Кражу выявили оперативники собственной безопасности регионального главка МВД, сообщил «Ленте.ру» представитель ведомства Валерий Горелых. Для изобличения фигуранта дела был использован полиграф. Он был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника МВД, еще двое должностных лиц понесли строгую дисциплинарную ответственность, один из них был понижен в должности, а второму объявлен строгий выговор.

На следствии экс-полицейский не признал свою вину.

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Любовь Ширижик
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