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07:45, 31 октября 2022Мир

Госсекретарь США поговорил по телефону с главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Китая Ван И
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщил Госдепартамент США, передает РИА Новости.

В ходе телефонного разговора Блинкен и Ван И обсудили спецоперацию России, а также ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность. Кроме того, госсекретарь обратил внимание на ухудшение ситуации в гуманитарной сфере и сфере безопасности в Гаити. Также Блинкен указал на необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации.

В сентябре Ван И заявил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на критическом уровне. Министр в том числе поднял вопрос Тайваня, отметив, что США действиями пытаются подорвать суверенитет и территориальную целостность страны.

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Марина Совина
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