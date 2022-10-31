Госсекретарь США поговорил по телефону с главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Китая Ван И

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщил Госдепартамент США, передает РИА Новости.

В ходе телефонного разговора Блинкен и Ван И обсудили спецоперацию России, а также ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность. Кроме того, госсекретарь обратил внимание на ухудшение ситуации в гуманитарной сфере и сфере безопасности в Гаити. Также Блинкен указал на необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации.

В сентябре Ван И заявил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на критическом уровне. Министр в том числе поднял вопрос Тайваня, отметив, что США действиями пытаются подорвать суверенитет и территориальную целостность страны.