Китай назвал критическими отношения с США

Глава МИД Китая Ван И назвал критическими отношения с США

Отношения между Китаем и США находятся на критическом уровне. Так взаимодействие двух стран назвал министр иностранных дел КНР Ван И после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр в том числе поднял вопрос Тайваня, отметив, что США действиями пытаются подорвать суверенитет и территориальную целостность страны. В связи с этим он призвал Вашингтон вернуться к приверженности «политики одного Китая». Ван И подчеркнул, что этот вопрос является внутренним делом КНР и США не имеют права вмешиваться.

«Чтобы по-настоящему сохранить мир в Тайваньском проливе, мы должны четко выступить против любого поведения, направленного на «независимость Тайваня», — сказал он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И предупредил Пекин о последствиях поддержки России.