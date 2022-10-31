Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:51, 31 октября 2022Экономика

В России предложили ослабить валютный контроль ради импортозамещения

В институте Минфина предложили ослабить валютный контроль ради импортозамещения

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Потенциал либерализации валютного регулирования в России не исчерпан, уверен старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Всеволод Черкасов. Он предложил ослабить валютный контроль ради импортозамещения в статье «Эволюция валютного регулирования и контроля в России и перспектива продолжения либерализации валютного законодательства».

«Продолжение либерализации способно внести вклад в развитие экспорта, импортозамещение и увеличение доли международных расчетов без использования валют третьих стран», — отмечается в статье. Список валютных операций с обязательством по репатриации выручки может быть еще больше «урезан», преимущественно за счет импорта, полагает Черкасов.

Материалы по теме:
Перевести деньги, оплатить сервисы и оформить карту банка: как завести карту иностранного банка и не выезжать из России?
Перевести деньги, оплатить сервисы и оформить карту банка:как завести карту иностранного банка и не выезжать из России?
25 сентября 2022
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022

Он предлагает отменить обязанность для импортеров по репатриации авансов, внесенных за поставку товаров и услуг, важных для наращивания мощностей по производству продукции на экспорт. Вторая инициатив — разрешить резидентам получать средства на рублевые счета или счета в ограниченно конвертируемых валютах дружественных государств в странах ЕАЭС и других (Индия, Турция, Китай). Черкасов также считает необходимым смягчить ответственность за нарушения требований по репатриации денежных средств.

В июне президент России Владимир Путин подписал указ, предполагающий отмену требования к экспортерам продавать половину валютной выручки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Кремль заявил о рисковом характере зерновой сделки
Туроператоры нашли способ расплачиваться за рубежом «заблокированными» картами
Певица Глюкоза в купальнике раскрыла секрет здоровых волос
В Молдавии спрогнозировали рост протестных настроений
Российский вездеход ТМ-140 прошел испытания в Арктике
Силуанов назвал Минфин автором противоядия против санкций
Тату-мастер назвал опасные для жизни в России рисунки на теле
Армения согласилась с Россией по Нагорному Карабаху
В Госдуме объяснили получение повесток после окончания частичной мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.