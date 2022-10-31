В России предложили ослабить валютный контроль ради импортозамещения

В институте Минфина предложили ослабить валютный контроль ради импортозамещения

Потенциал либерализации валютного регулирования в России не исчерпан, уверен старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Всеволод Черкасов. Он предложил ослабить валютный контроль ради импортозамещения в статье «Эволюция валютного регулирования и контроля в России и перспектива продолжения либерализации валютного законодательства».

«Продолжение либерализации способно внести вклад в развитие экспорта, импортозамещение и увеличение доли международных расчетов без использования валют третьих стран», — отмечается в статье. Список валютных операций с обязательством по репатриации выручки может быть еще больше «урезан», преимущественно за счет импорта, полагает Черкасов.

Он предлагает отменить обязанность для импортеров по репатриации авансов, внесенных за поставку товаров и услуг, важных для наращивания мощностей по производству продукции на экспорт. Вторая инициатив — разрешить резидентам получать средства на рублевые счета или счета в ограниченно конвертируемых валютах дружественных государств в странах ЕАЭС и других (Индия, Турция, Китай). Черкасов также считает необходимым смягчить ответственность за нарушения требований по репатриации денежных средств.

В июне президент России Владимир Путин подписал указ, предполагающий отмену требования к экспортерам продавать половину валютной выручки.