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15:18, 31 октября 2022Путешествия

Туроператоры нашли способ расплачиваться за рубежом «заблокированными» картами

Российским туристам предложили оплачивать допуслуги за границей через приложения банков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Отечественные туроператоры нашли способ расплачиваться за рубежом «заблокированными» картами Visa и Mastercard в обход введенных в отношении России западных санкций. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, если раньше бронировать дополнительные услуги, в том числе экскурсии, можно было лишь на этапе покупки тура в России, сейчас соотечественникам предложили оплачивать их из-за границы.

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Например, компания Anex Tour уже внедрила для российских туристов онлайн-оплату допуслуг в Турции и ОАЭ через приложение «Сбербанк Онлайн» или в личном кабинете на сайте туроператора. Для этого путешественникам необходимо обратиться к гиду компании.

«Гид бронирует экскурсию и заводит соответствующую заявку, а далее высылает туристу СМС на контактный номер телефона или e-mail — со ссылкой на онлайн-оплату и номером заявки, паролем и логином для входа в личный кабинет туриста, — уточнили в АТОР. — Держатели карт Сбербанка могут оплатить экскурсию по этой ссылке прямо в личном кабинете приложения "Сбербанк Онлайн"».

Отмечается, что оплачивать можно банковскими картами любых платежных систем, включая «Мир», Visa или Mastercard, поскольку обработка платежа проходит на территории России. После получения денег в рублях туроператор сам рассчитывается с турецкими фирмами — поставщиками услуг.

Ранее в октябре россиянам рассказали об особенностях организации зарубежных «карточных туров» и назвали самую выгодную страну для их оформления. Так, бюджетнее всего получить карту Visa или Mastercard можно в Киргизии — путевка на три ночи в Бишкек у компании PAC Group стоит от 29 тысяч рублей на двоих без учета дороги. 

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Валентина Процкова
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