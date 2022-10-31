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07:10, 31 октября 2022Россия

Военный ДНР рассказал о бегстве из украинского плена

Военный ДНР рассказал, как сбежал из украинского плена после пыток

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Военнослужащий из Донецкой народной республики (ДНР) рассказал о бегстве из украинского плена. Его слова передает РИА Новости.

По данным следствия, военный попал в плен в Мариуполе в конце марта. Украинские солдаты захватили его, когда он приехал навестить своих родителей. Старшину избили битой, сломав ему ребра и левую руку, а после посадили в помещение без окон на заводе имени Ильича.

Через несколько дней к нему пришел военнослужащий ВСУ Дмитрий Евган и потребовал довезти на своей машине в ДНР группу диверсантов, которые должны были взорвать артиллерийский склад. Пленный отказался это сделать, после чего украинский военный начал бить его штык-ножом от автомата Калашникова в плечо, спину, шею и голову. «Последние два удара были в голову. Когда он бил в голову, я уже лежал на боку», — рассказал военный ДНР.

После избиения пленный двое суток лежал и не двигался, а после военные ВСУ вынесли его на улицу и бросили на землю за котельной, накрыв покрывалом. Военный ДНР предпринял попытку бегства: всю ночь полз вдоль помещения цеха, однако под утро его снова взяли в плен украинские военные. Они заперли мужчину в подвале, не оказав медпомощь. Еще через два дня украинские силы покинули это место, и старшину освободили военнослужащие ДНР.

На данный момент Дмитрия Евгана уже задержали по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК ДНР. Украинский военный признал вину.

Ранее освобожденный из плена фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

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Марина Совина
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