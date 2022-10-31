США рассмотрят военный сценарий против Ирана в случае провала ядерной сделки

В Госдепе заявили, что США рассмотрят военный сценарий против Ирана в случае провала СВПД

США рассмотрят военный сценарий против Ирана в случае провала переговоров по восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в понедельник, 31 октября, спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли, его слова приводит ТАСС.

«Есть и другие инструменты, санкционное давление. И, да, президент [США Джо Байден] заявил, что, если все остальные средства не сработают, то в качестве крайней меры он бы совершенно ясно рассматривал военный вариант действий. Если это потребуется, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного боезаряда», — пояснил представитель Госдепа.

При этом Мэлли отметил, что дипломатия — предпочтительный способ восстановления ядерной сделки. Однако, по оценке американского дипломата, на переговорах с Ираном «в течение двух месяцев нет никакого движения».