Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:30, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

Врачи назвали частые ошибки при приеме таблеток для сердца

Врач-кардиолог Гандельман назвал частой ошибкой запивание аспирина молоком

Фото: unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали частые ошибки, которые совершают люди при приеме таблеток аспирина от болей в сердце. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что аспирин принимают для того, чтобы предупреждать образование тромбов в крови. По его словам, если запивать таблетку аспирина молоком, то тогда она не подействует. Как объяснила Малышева, белок, который содержится в молоке, не дает препарату всасываться. Запивать это лекарство нужно только водой, подчеркнула она.

Также Малышева посоветовала воздержаться от употребления чеснока, оливкового масла, имбиря и алкоголя при приеме таблеток от болей в сердце. Терапевт заявила, что сочетание аспирина с этими продуктами может привести к желудочно-кишечному кровотечению.

Еще одной частой ошибкой Гандельман назвал прием обезболивающих и гормонов одновременно с аспирином. Врач предупредил, что совместный прием этих препаратов снижает защитные способности слизистой желудка и приводит к образованию на ней кровоточащих язв.

Ранее Елена Малышева, Герман Гандельман и их коллега по программе «Жить здорово!», иммунолог Андрей Продеус, развеяли популярный миф об алкоголе. Как сообщили специалисты, главной причиной цирроза печени является не злоупотребление спиртными напитками, а ожирение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Над Севастополем сбили беспилотник
Запад не опроверг причастность Украины к атаке на флот России
Полиция Израиля призвала граждан взять оружие на выборы
Названы неожиданные места в доме для незабываемого секса
Врачи назвали частые ошибки при приеме таблеток для сердца
В Госдуме объяснили невозможность возобновления зерновой сделки
Украинский военный рассказал о потерях ВСУ и проблемах с выплатами
Политолог описал возможный сценарий отставки Шольца
Оценена зависимость российского бизнеса от кредитов
Полная блогерша снялась в мини-платье назло хейтерам в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.