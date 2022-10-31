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15:38, 31 октября 2022Интернет и СМИ

В Госдуме оценили предложение ограничить доступ к YouTube

Депутат Ющенко раскритиковал предложение Пригожина ограничить доступ к YouTube в России

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко оценил предложение предпринимателя Евгения Пригожина ограничить доступ к видеохостингу YouTube на территории России. Его комментарий передает News.ru.

Ющенко раскритиковал предложение бизнесмена, отметив, что YouTube сегодня не может влиять на мнение основной массы российских пользователей. Как объяснил депутат, юзеры из России уже давно сформировали свою позицию по актуальным вопросам.

Он также заявил, что в России нет достойных аналогов YouTube. По мнению Ющенко, российские площадки не выдерживают конкуренции с американским видеохостингом. Кроме того, как отметил парламентарий, эти сервисы не отвечают потребностям молодого поколения.

«Так что о блокировке [YouTube] можно будет говорить только тогда, когда мы выведем свои собственные платформы и аналоги на конкурентоспособный уровень», — заключил Ющенко.

Ранее Пригожин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить YouTube и ограничить доступ к видеохостингу на территории страны. По словам бизнесмена, на YouTube активно распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в России и деструктивные материалы. Также он попросил признать деятельность компании Google, владеющей видеохостингом, нежелательной в стране.

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Евгения Наумова
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