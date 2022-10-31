Зеленский обсудил с генсеком ООН зерновое соглашение

Президент Украины Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутерришем зерновое соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем действие зернового соглашения. Об этом политик сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Подтвердил приверженность Украины зерновому соглашению. Мы готовы оставаться гарантом пищевой безопасности», — написал он.

Ранее сообщалось, что после отказа России от зерновой сделки, произошедшей из-за атаки беспилотников на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, Гутерриш начал проводить активные контакты для возобновления инициативы.