Китай предложил помощь в экспорте украинского зерна

Представитель МИД Китая предложил посодействовать в экспорте украинского зерна

Китайские власти готовы посодействовать «укреплению международного консенсуса» вокруг экспорта зерна с Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, цитату приводит ТАСС.

«Мы готовы (...) вносить активный вклад ради обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнул дипломат, призвав стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность и избегать эскалации. Чжао Лицзянь не уточнил, какую еще помощь Китай готов оказать в экспорте зерновых.

29 октября Москва объявила, что приостанавливает участие в продуктовой сделке после того, как беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота. В Минобороны России считают, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Германия призвала Россию вернуться в соглашение, но ООН и Турция совместно с украинской все равно продолжают вывоз зерна.